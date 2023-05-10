إحالة 156 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

كما قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 156 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر مختار إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن منية النصر واجا ونبروه والجمالية والمطرية وطلخا والمنصورة وميت سليسل وجمصة وبلقاس على مدار يومين.

وتم خلال اليوم الأول ضبط 70 مخالفة تموينية وخلال اليوم الثاني تم تحرير 86 مخالفة تموينية متنوعة وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر نقص وزن ومحاضر تصرف في دقيق بكمية 389 شيكارة ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود ميزان داخل المخبز ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر سلع بدون فواتير ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر غش تجاري ومحاضر تجميع مقررات تموينية بغرض بيعها في السوق السوداء و محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ومحاضر عدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول ومحاضر تجميع قمح ومحاضر تجميع بطاقات بعدد (74 بطاقة) ومحاضر مبيعات وهمية بعدد (1315رغيف)محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر عدم إعلان عن مخازن، وتم التحفظ على 60 طن قمح و1000 لتر سولار و990 كجم جلود دجاج و 1 طن لانشون و435 كجم لحوم و5.85 طن أرز و شيكارة دقيق حر زنة الشيكارة الواحدة و50 كجم و45 كجم لحوم وكبدة مجمدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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