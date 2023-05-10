الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كل ماتريد معرفته عن سرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم

أكدت وزارة الصحة والسكان أن ٨٠ في المئة من النساء يصبن بفيروس الورم الحليمي المسبب لفيروس سرطان عنق الرحم والذي ينقسم إلى لعدد من الأنواع ووفقا لمدى خطورته.

سرطان عنق الرحم يبدأ في خلايا عنق الرحم، الطرف السفلي الضيق للرحم، يربط عنق الرحم الرحم بالمهبل (قناة الولادة)، يتطور سرطان عنق الرحم عادةً ببطء بمرور الوقت.

قبل ظهور السرطان في عنق الرحم تمر خلايا عنق الرحم بتغييرات تُعرف باسم خلل التنسج، حيث تبدأ الخلايا غير الطبيعية في الظهور في أنسجة عنق الرحم، بمرور الوقت إذا لم يتم تدميرها أو إزالتها فقد تصبح الخلايا غير الطبيعية خلايا سرطانية وتبدأ في النمو والانتشار بشكل أعمق في عنق الرحم.

أنواعه 
تتم تسمية سرطانات عنق الرحم على اسم نوع الخلية التي بدأ فيها السرطان، النوعان الرئيسيان هما:

سرطان الخلايا الحرشفية: معظم سرطانات عنق الرحم (حتى 90٪) هي سرطانات الخلايا الحرشفية تتطور هذه السرطانات من الخلايا الموجودة في عنق الرحم.

الورم الغدي: الأورام الغدية العنقية تتطور في الخلايا الغدية في باطن عنق الرحم، يُعد سرطان الخلايا الصافية أو ورم الكُلى المتوسطة نوعًا نادرًا من السرطانات الغدية العنقية.

في بعض الأحيان يتميز سرطان عنق الرحم بسرطان الخلايا الحرشفية والسرطان الغدي، وهذا ما يسمى بالسرطان المختلط أو سرطان الغدة الحرشفية الغدي، نادرًا ما يحدث السرطان في خلايا أخرى في عنق الرحم.

أسباب سرطان عنق الرحم 
تسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري طويلة الأمد جميع أنواع سرطانات عنق الرحم تقريبًا، تعرف على عدوى فيروس الورم الحليمي البشري وعوامل الخطر الأخرى لسرطان عنق الرحم وما يمكنك القيام به لتقليل مخاطر الإصابة.

أعراضه

النزيف عبر المهبل بعد بلوغ سن اليأس (حتى النزيف بعد انقطاع دام 6 أشهر في سن اليأس يجب تقييمه).

 إفرازات ملطخة بالدم أومائيّة في المهبل برائحة كريهة.

قدر من النزيف بعد الجماع.


الوقاية
فحص سرطان عنق الرحم هو جزء مهم من الرعاية الصحية الروتينية، تعرف على وقت إجراء الفحص وما يمكن توقعه أثناء الفحص وبعده.

 

 

وزارة الصحة والسكان سرطان عنق الرحم فيروس الورم الحليمي أسباب سرطان عنق الرحم إجراءات الوقاية الصحية

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