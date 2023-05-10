السفارة الفلسطينية: استكمال إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى مصر

أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عن استكمال إجراءات إجلاء الطلبة والمواطنين الفلسطينيين القادمين من السودان إلى جمهورية مصر العربية عبر المنافذ البرية الحدودية، وعددهم 33 مواطنًا وهم في طريقهم إلى معبر رفح البري.

وأشارت السفارة الفلسطينية في بيان إلى أنه في حال وجود حالات فردية تعمل على العودة إلى الوطن عبر القاهرة، ستخضع لترتيبات الدخول المعتمدة في مصر، وكذلك الحالات الفردية القادمة إلى مطار القاهرة الدولي حسب الأنظمة المعمول بها في المطار.

من جانبه، صرح السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، بأن سفارة دولة فلسطين بمصر تباشر عمليات إجلاء أبناء الشعب الفلسطيني من المنافذ البرية والجوية المصرية وتقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين عبر مصر إلى قطاع غزة ووجهات أخرى.

كما أكد السفير "اللوح" تعاون الأجهزة المصرية وتوفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات، وصولًا إلى معبر رفح البري.

وشدد السفير "اللوح" على استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة دولة فلسطين بالسودان.