الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفارة الفلسطينية: استكمال إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى مصر

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني

أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عن استكمال إجراءات إجلاء الطلبة والمواطنين الفلسطينيين القادمين من السودان إلى جمهورية مصر العربية عبر المنافذ البرية الحدودية، وعددهم 33 مواطنًا وهم في طريقهم إلى معبر رفح البري.

وأشارت السفارة الفلسطينية في بيان إلى أنه في حال وجود حالات فردية تعمل على العودة إلى الوطن عبر القاهرة، ستخضع  لترتيبات الدخول المعتمدة في مصر، وكذلك الحالات الفردية القادمة إلى مطار القاهرة الدولي حسب الأنظمة المعمول بها في المطار.

من جانبه، صرح السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، بأن سفارة دولة فلسطين بمصر تباشر عمليات إجلاء أبناء الشعب الفلسطيني من المنافذ البرية والجوية المصرية وتقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين عبر مصر إلى قطاع غزة ووجهات أخرى.

كما أكد السفير "اللوح" تعاون الأجهزة المصرية وتوفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات، وصولًا إلى معبر رفح البري.

وشدد السفير "اللوح" على استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة دولة فلسطين بالسودان.

السفارة الفلسطينية المواطنين الفلسطينيين السودان مصر معبر رفح

الأكثر قراءة

رئيس شباب زفتى: الرئيس السيسي يصنع معجزات.. وعلى الشباب تحمل المسؤولية (فيديو)

ضبط متهمين بالقرصنة على بطاقات البنوك من خلال الإنترنت

اكتشف خيانة زوجته مع 5 أشخاص فأنهى 15 من أهلها حياته بالسلام

ميدانيا ومن غرفة العمليات.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

المحكمة العليا فى الأرجنتين تعلّق انتخاب محافظَين فى تجاذب جديد مع الحكومة

النيابة تستمع لأقوال حسن شاكوش فى بلاغ زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وصلت لـ«غوش دان».. غزة تطلق 60 صاروخًا تجاه مستوطنات الغلاف

إطلاق 20 صاروخًا من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة