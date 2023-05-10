إصابة طفل فلسطيني في غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أصيب طفل فلسطيني، ظهر اليوم الأربعاء، إثر غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على عدة مناطق في منطقة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قبل قليل، بأن الطفل الفلسطيني أصيب بشظايا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

واستهدفت طائرا الاحتلال الإسرائيلي أرضا زراعية بجانب مسجد سليمان علوان، في منطقة بير النعجة شمال القطاع، دون ان يبلغ عن إصابات.

وفى وقت سابق من اليوم الأربعاء، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجوما عنيفا على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

إسبانيا وأيرلندا تطالبان الاحتلال الإسرائيلي بضرورة احترام القانون الإنسانى الدولي

وطالبت إسبانيا، اليوم الأربعاء، إسرائيل بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي.

ودعت وزارة الخارجية الإسبانية إلى تجنب المزيد من التصعيد، مذكرة إسرائيل بضرورة احترام القانون الدولي.

كما طالبت الخارجية الإسبانية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالعودة إلى المفاوضات لمنع المزيد من التصعيد.

وشددت الخارجية الإسبانية على أن حل الدولتين هو الوحيد الممكن لتلبية تطلعات الجانبين،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وفى السياق ذاته، طالب رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن، بضرورة وقف التصعيد والامتناع عن الأعمال الاستفزازية في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن بيان رئيس الوزراء الأيرلندي، بأنه أعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح في قطاع غزة المحاصر، مؤكدًا أن قتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، أمر غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يتوقف.

واستنكر مارتن هدم السلطات الإسرائيلية لمدرسة "التحدي 5" الممولة من الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية المحتلة.

وتابع رئيس الوزراء الأيرلندي "إن مثل هذه الأعمال لها تأثير سلبي على التعليم الأساسي للأطفال الفلسطينيين".

وما زالت صفارات الإنذار تدوي بشكل متواصل ومستمر في مستوطنات غلاف غزة وعسقلان وزيكيم.