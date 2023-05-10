رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر الطلابي الخامس لوحدة ضمان الجودة بكلية الطب

افتتح الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الخامس لوحدة ضمان الجودة بكلية الطب بحضور الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبدالباري عميد الكلية، والدكتور محمد الصاوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء زهران، مدير وحدة الجودة بالجامعة والدكتور أحمد القرش، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأطباء الامتياز، وسعاد بيومي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومدير عام الكلية.

رحب الدكتور أحمد القاصد، بحضور المؤتمر وأشاد بالأبحاث والموضوعات التي يناقشها المؤتمر وأهمية تحقيق الجودة في العمل والتعليم وكل نواحي الحياة، وأكد أهمية إتقان العمل كعامل أساسي للنجاح، مشيرًا إلى أهمية اشتراك الطلاب في العملية البحثية والبحث العلمي التي تكسبهم العديد من المهارات، مؤكدًا أهمية الفهم والوعي والإدراك الكامل للطلاب في اختيار مسار الحياة العملية بعد التخرج وهو الهدف الرئيس الذي يتناوله موضوع المؤتمر، مضيفًا أن الأساس في النجاح هو الإيمان برسالة الطب السامية في خدمة المرضى والتي تتطلب صقل المهارات الإكلينيكية بالتعليم المستمر.

وأوضح الدكتور ناصر عبدالباري، أن جودة وإتقان العمل أوصانا بها الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وأدت عليها الأديان السماوية، موضحًا أن الهدف من المؤتمر هو الإجابة على تساؤلات الطلاب ماذا بعد التخرج؟ وتمت دراسة الموضوع والإعداد له بشكل جيد في اختيار المتحدثين من مختلف المؤسسات الطبية وكذلك الخبرات الناجحة لنقل تحاربهم الحضور مما يساعدهم في توضيح الصورة ورسم المسار بشكل جيد.

وأضافت الدكتورة أميرة فتحي عبدالعاطي، مدير الوحدة، أن المؤتمر يناقش على مدار يومين تحت عنوان كاركاتير ويناقش كيفية تحديد الاتجاهات العملية والزمالة المصرية وفرص العمل بالخارج بعد التخرج، والسعي لتجديد اعتماد الكلية واختيار مزاولة المهنة والتسويق الشخصي للعمل.

كما تم خلال المؤتمر إهداء درع المؤتمر للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ونائبا رئيس الجامعة وعميد الكلية ومدير وحدة الجودة بالجامعة.