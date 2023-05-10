"جعفر العمدة" لم يكن الأول.. أدوار شر تألقت بها إيمان العاصى

تصدرت الفنانة إيمان العاصى، بين الأعلى بحثا على محرك البحث "جوجل"، بعد الإعلان عن موعد استضافتها ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، غدا الخميس، بأول لقاءاتها بعد نجاحها في مسلسل "جعفر العمدة"، بأداء حاز على إعجاب الجميع.

ومن المنتظر أن يشهد البرنامج فى فقرة خاصة، ظهور إيمان العاصى لأول مرة بصحبة ابنتها ريتاج وشقيقتها فاطمة وشقيقها يوسف، في سهرة من طراز خاص.

وتألقت الفنانة إيمان العاصي في دور "دلال"، وهى إحدى زوجات "جعفر العمدة" محمد رمضان، والتي كشفت الأحداث أنها المتسبب في كافة المشكلات التي واجهت بطل العمل الفنان محمد رمضان، وفي السطور التالية نبرز أهم محطات في حياة الفنانة إيمان العاصي وأدوار شر قدمتها خلال مسيرتها الفنية:

دخلت الفنانة إيمان العاصى، عالم الفن عن طريق الصدفة بعدما رشحها المخرج خالد بهجت لدور ابنه الفنانة رغدة فى مسلسل "أمس لا يموت" عام 2003 وجاء الترشيح بسبب التشابه بينهما، وقدمت العديد من الأدوار في التليفزيون كان أبرزها (الأدهم- أحلام فى البوابة- حضرة المتهم أبى- الحساب يجمع).

وقدمت أنواعا متعددة للسينما المصرية جاء أبرزها: "مسجون ترانزيت، مقلب حرامية، حماتى بتحبنى، الخلبوص، باباراتزى، نوم التلات، مولانا، هروب اضطرارى، حرب كرموز، فارس".

واللافت في الأمر أن الفنانة إيمان العاصي خرجت عن جلدها وقدمت دور "منة" في مسلسل "الحساب يجمع"، بالحجاب مع الفنانة يسرا، وتألقت تألقا شديدا في أداء شخصية الفتاة المتمردة القوية الشعبية، لتكون انطلاقة لها للابتعاد عن أدوار الرومانسية والفتاة المدللة، والتي تسببت في تورطها في نهاية الأحداث.

مسلسل الحساب يجمع

"الحساب يجمع" من إنتاج جمال العدل، وتم تقديمه على الشاشة الصغيرة عام 2017، وبطولة يسرا ومحمود عبدالمغنى وكريم فهمى وإيمان العاصى والمطربة الشعبية بوسى، عايدة رياض، مراد مكرم، ندى موسى والوجه الجديد ديانا، تأليف محمد رجاء وإياد عبدالمجيد، إخراج هانى خليفة.