رئيس البرلمان العربى يشيد بالمساعدات الكويتية والقطرية للشعب السودانى

داعيا إلى مزيد من الدعم العربي والدولي

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالمساعدات الإغاثية والطبية التي قدمتها دولة الكويت إلى الشعب السوداني عبر رحلات الجسر الجوي الكويتي، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات والأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في إطار الوقوف مع الشعب السوداني في أزمته الراهنة.

كما ثمَّن رئيس البرلمان العربي المساعدات الغذائية والطبية التي قدمتها دولة قطر إلى الشعب السوداني، والتي جاءت إنفاذًا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتمت بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، وذلك ضمن الجسر الجوي القطري لمساعدة السودان والذي بدأ يوم الجمعة الماضي الموافق الخامس من مايو الجاري 2023م.

وأعرب العسومي عن تقدير البرلمان العربي للمساعدات التي تقدمها الدول العربية للشعب السوداني في إطار التخفيف من الآثار الإنسانية والاقتصادية المترتبة على الاشتباكات العسكرية التي يشهدها السودان، مجددًا دعوته للمجتمع الدولي وكل الجهات والمؤسسات الدولية المانحة للوقوف مع الشعب السوداني في هذه الأزمة، وسرعة مساعدته بالمواد الإغاثية والمساعدات الطبية العاجلة، للتخفيف من خطورة الوضع الإنساني والصحي القائم في السودان.

وفي سياق آخر، ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، المبادرة الإنسانية النبيلة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة مائة مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لصالح الشعب السوداني لمساعدته في أزمته الراهنة.

كما ثمن رئيس البرلمان العربي المساعدات الإنسانية التي أرسلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإرسال إمدادات طبية ومساعدات إنسانية وإغاثية للشعب السوداني، والتي تجسد الرؤية الإنسانية للشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

