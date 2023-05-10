الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض قصفًا إسرائيليًا جديدًا على الهواء مباشرة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أظهر فيديو مباشر لقناة “القاهرة الإخبارية” قصفا إسرائيليا جديدا على قطاع غزة.

ورجحت منى عوكل، مراسلة “القاهرة الإخبارية” من غزة أن مدينة التفاح بقطاع غزة تم قصفها، وهذ يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الاستهدافات والاغتيالات للقيادات الجهادية الفلسطينية في القطاع.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، شابين في جنين، ولقيا مصرعهما.

واستشهد 13 فلسطينيا، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر أمس الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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