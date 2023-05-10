تحقيقات النيابة فى تحرش 4 شباب ببنات بمدرسة بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس 4 شباب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بمعاكسة الطالبات أمام إحدى المدارس، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المدارس؛ لكشف ملابسات الواقعة.



ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تضرر عدد من أولياء أمور إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة أمام المدرسة.



على الفور تم إجراء حملة تفتيشية بنطاق المدرسة محل البلاغ، وأسفرت عن ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بمعاكسة الطالبات، وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة"- دراجة نارية بدون لوحات معدنية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.