"بسبب السرعة الزائدة".. 5 حالات دهس للمواطنين على الطرق الرئيسية بالقاهرة

تحولت الطرق السريعة لشبح يخطف حياة المواطنين بسبب سهولتها ورعونتها تدفع قائد السيارة إلى السير بأقصى سرعة فتكون النتيجة مأساوية سواء بحوادث تصادم أو بدهس المواطنين أثناء المرور.

سائق يدهس طالبين في النزهة

في منطقة النزهة، تسبب سائق يقود بسرعة جنونية في دهس طالب وأصاب آخر أثناء عبورهما الطريق بمنطقة النزهة، وهروبه عقب ارتكاب الحادث خوفًا من المسائلة القانونية.

كان تبلغ لقسم شرطة النزهة بوفاة طالب، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابة آخر بسحجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه إثر اصطدام سيارة "مجهولة" بهما حال استقلالهما دراجة نارية، قيادة الأول، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.



- سائق يدهس سيدة في الظاهر

وفي منطقة الظاهر، دهس سائق سيدة أثناء عبورها الشارع مما أسفر عن وفاتها.



وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها ميكروباص ملك أحد الأشخاص.



وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدي الأهالى عليه ومسائلته قانونياً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

-إخلاء سبيل سائق صدم شخصًا بسيارته فى السلام

وفي السلام، تسبب سائقا بصدم شخصا بسيارته أثناء عبوره الطريق بمنطقة جوزيف تيتو بكفالة مالية، وتبين أن المصاب هو "طه . م" عامل، أصيب بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر صدمه من سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة السلام.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

- سائق يدهس شخص بميدان سفنكس

وتبين رصد ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متضمناً قيام قائد سيارة ملاكي بصدم شاب حال تواجده بميدان سفنكس بالجيزة مُحدثاً إصابته وهروبه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك السيارة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، وقرر بقيامه بتأجير السيارة لطالب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

-سائق يصدم طالبة بسيارته في المطرية

ودهس سائق طالبة في منطقة مصر الجديدة وتبين أنه حال عبور طالبة مقيمة في المطرية مصابة باضطراب بدرجة الوعي وكسر بقاع الجمجمة ولا يمكن استجوابها بالطريق محل البلاغ اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار.