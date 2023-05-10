الإسماعيلي والهزيمة الأولى مع حمزة الجمل في الدوري المصري

لم تكن هزيمة النادي الإسماعيلي على يد نادي بيراميدز بنتيجة 1 – 3 في الأسبوع الـ24 في بطولة الدوري المصري الممتاز هي الأولى مع مديره الفني حمزة الجمل لكنها الثانية، وكانت الهزيمة الأولى على يد النادي المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في دور الثمانية في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وهذه هي المرة الثانية في الموسم الحالي التي ينهزم فيها الإسماعيلي على يد بيراميدز في الدوري إذ كانت الهزيمة الأولى بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع السابع.

الخسارة الأولى للإسماعيلي مع حمزة الجمل في الدوري

عموما هذه هي الخسارة الأولى التي يتعرض لها الإسماعيلي تحت قيادة فنية من حمزة الجمل في 7 مباريات في الدوري، إذ فاز من قبل في 3 مباريات منها مباراتان بنفس النتيجة 3 – 1 على ناديي سموحة، وإنبي في الأسبوعين الـ22، والـ25 على الترتيب، ومباراة واحدة بنتيجة 2 – 1 على المصري في الأسبوع الـ26، وتعادل في 3 مباريات بواقع مباراتين سلبيا مع ناديي فيوتشر، وفاركو في الأسبوعين العشرين، والـ21، ومباراة واحدة إيجابيا بهدف لمثله مع نادي سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الـ23.

الإسماعيلي مع حمزة الجمل

جمع الإسماعيلي، والجمل على رأس الجهاز الفني 12 نقطة في الوقت الذي لم يحصد فيه الإسماعيلي سوى 14 نقطة في 18 لقاء مع 3 مديرين فنيين تولوا المسئولية الفنية للفريق، وهم الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وأيمن الجمل، وأحمد حسام ميدو، ومعهم لم يتذوق الإسماعيلي طعم الانتصار سوى في لقائين، الأول كان على إنبي بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الثامن، وكان المدير الفني وقتها هو أيمن الجمل، والثاني على نادي الداخلية بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الـ16 وكان يقوده فنيا حينها هو ميدو كما أنه معهم تعادل في 8 لقاءات، وخسر في مثلها.

الإسماعيلي وطفرة حمزة الجمل

وبالنقاط التي جمعها الإسماعيلي مع الجمل ارتفع رصيده إلى 26 نقطة جمعها من 5 انتصارات، و11 تعادلا، و9 هزائم ليخرج من مثلث الهبوط إلى الدرجة الثانية إذ كان يحتل المركز الـ17 قبل الأخير، وارتقى إلى المركز الـ14.

لكن بالرغم من الطفرة التي أحدثها الجمل على أداء ونتائج الإسماعيلي لا زال الخطر يحاصره حيث لا يفصله سوى نقطة عن نادي البنك الأهلي الذي يتواجد في الترتيب الـ16 ثالث المراكز المؤدية إلى الهبوط من قاع جدول الدوري.

الإسماعيلي والهزيمة الأولى بعد 11 مباراة

هزيمة الإسماعيلي الأخيرة على يد بيراميدز جاءت بعد 11 مباراة كاملة تجنب فيها الإسماعيلي الهزيمة، وكانت آخر خسارة تعرض لها أمام نادي المقاولون العرب بنتيجة 1 – 3 في الأسبوع الـ13.

انتصار أو تعادل الإسماعيلي كان يفك الشراكة مع الداخلية الذي يتواجد في الترتيب الـ15.

بيراميدز يواصل انتصاراته

على الجانب الآخر بيراميدز حقق انتصاره الثالث على التوالي، حيث تغلب قبل الإسماعيلي على ناديي أسوان، والداخلية بثلاثية نظيفة، وبهدفين دون رد في الأسبوعين الـ25، والـ26 على الترتيب.

وبشكل عام لم ينهزم بيراميدز في المباريات الأربع الأخيرة إذ قبل انتصاراته الثلاثة تعادل مع المقاولون دون أهداف في الأسبوع الـ23.

وآخر خسارة تعرض لها كانت أمام البنك بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الـ21.

وضع بيراميدز في الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي

وبهذا الانتصار لم يتغير مركز بيراميدز، وظل كما هو في الترتيب الثالث لكنه صعد برصيده إلى 49 نقطة حصدها من 14 انتصارا، وهو ثاني أكثر الأندية انتصارا، و7 تعادلات، و4 هزائم، وقلص الفارق مع فيوتشر الذي يحل وصيفا إلى نقطة يتيمة.