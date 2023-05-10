ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 4 كيلو مخدرات بالقليوبية

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة أمنية في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

استهدفت الحملة عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على إدارة بؤرة إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من قرية الغوريرى) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى

أسفرت الحملة عن ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة أمام مسكنهم بالقرية المشار إليها، وضُبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,750 كيلو جرام و مبلغ مالى و 3 هواتف محمولة و 3 ميزان حساس.

كما جري ضبط "عنصر إجرامى" حال تواجده أمام مسكنه بالقرية المشار إليها وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام و كمية من مخدر الهيروين و مبلغ مالى ودبشك بندقية خرطوش ز عدد من الطلقات النارية، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400,000 ألف جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتقرر حبسهم على ذمة الإتجار في المخدرات.

وفى سياق متصل، تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عاطل بحوزتهم 3،5 كيلو هيروين قبل ترويجها على المواطنين فى القليوبية كما تم ضبط بحوزته ميزان حساس وسلاح أبيض ومبلغ مالى بحوزة المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق فامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات سرية للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام عاطل بترويج صفقة هيروين على عملاءة فى القليوبية تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وفى أحد الأكمنه القى القبض على المتهم وتبين انه عاطل وله معلومات جنائية وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 3,500 كيلو جرام و مبلغ مالى وهاتفى محمول وميزان حساس وسلاح أبيض واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع وتحرر محضر بالواقعة وامرت جهات التحقيق بحبسة.