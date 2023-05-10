الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أعمال تطوير طريق المنصورية.. من مكان متهالك لمحور مروري حيوي

أعمال تطوير طريق
أعمال تطوير طريق المنصورية

طفرة كبيرة شهدها طريق المنصورية بمنطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، والذي شهد أعمال تطوير على مدار الفترة القليلة الماضية بمدينة كرداسة بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي وحتى الطريق الأبيض، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢..٢٠٢٣ لمديرية الطرق بالجيزة، حيث شهد طريق المنصورية تحول كبير من طريق متهالك لمحور مروري حيوي بمحافظة الجيزة.

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من أهالي كرداسة، خاصة وأن الطريق كان متهالك وسرعان ما تحول لشريان مروري حيوي بالجيزة ويربطه بالعديد من المناطق، خاصة وأن أعمال تطوير طريق المنصورية جاري تنفيذها بطول 7كم وعرض (30م – 35م).

وتقول دعاء طه، إحدى الأهالي، إن العديد من الطرق شهدت طفرة كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية وليس طريق المنصورية فقط والذي أصبح شريان مروري مهم في نطاق محافظة الجيزة، لافتة إلى أنه تم تنفيذ طبقة الرصف السطحية للطريق ليتحول من طريق متهالك لمحور مروري حيوي.

ومن جانبها أوضح بهاء محمد، أحد الأهالي، أن تطوير طريق المنصورية جاء بالعديد من الإيجابيات على أهالي وسكان محافظة الجيزة بالكامل، وهو مشروع ضخم يضم ممشى سياحي وعدد من الكباري التي تخدم المواطنين، بجانب أعمال تطوير ورصفه بالكامل بداية من الطريق الأبيض وحتى طريق الصليبة بطول 5 كم باتجاه منشأة القناطر والطريق الصحراوي.

وأشاد ممدوح عبدالمجيد، أحد أهالي منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة بأعمال تطوير طريق المنصورية، والذي يخدم أكثر من 9 مناطق حيوية على رأسها منطقة كرداسة، بني مجدول، رشاح عبد الله، ناهيا، كفر حكيم، أبو رواش، وبرك الخيام، إلى جانب المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ بالمحافظة وأهمها الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد وهو الأمر المجدي لكافة ساكني محافظة الجيزة.

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طريق المنصورية محور مروري حيوي طريق متهالك منطقة كرادسة محافظة الجيزة

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