الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوى العاملة: دورات تدريبية للشباب على مهن تحتاجها سوق العمل بالوادى الجديد

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تنظيم دورات تدريبية على مهن: التفصيل والخياطة للفتيات، السباكة الصحية، كهرباء التوصيلات والتركيبات للشباب من الذكور، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبومنقار بمركز الفرافرة، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا خاصة بالقرى الأكثر احتياجا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها تلقت تقريراً من أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد أفاد فيه بأنه وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة تقوم المديرية بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع، وتحت رعاية اللواء أ. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأضاف أن مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي تنفذها الوزارة داخل القرى الأكثر احتياجا تسعى من خلالها إلى توفير تدريب مهنى مجانى للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة، وذلك لتأهيلهم على تلك المهن نظرياً وعملياً، ويحصل المتدربون في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تساعدهم في الحصول على فرصة عمل لائقة بعد انتهاء فترات التدريب.

القوى العاملة دورات تدريبية سوق العمل الوادي الجديد التفصيل كهرباء التوصيلات

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