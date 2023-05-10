الخميس.. فرقة أبو الغيط تحيي حفلا فنيا في بيت السناري

تُنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور، لفرقة أبو الغيط، وذلك يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 في تمام الثامنة مساًء، بمقر بيت السناري الاثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ويتضمن الحفل أفضل أغاني التراث والفلكور في أجواء موسيقية تجمع بين آلات الناي والطبلة والدف والرق والصاجات والمزمار، ومجموعة من المواويل وسير الحكايات التي تجسد تاريخ ولحظات الفرح والسعادة وعادات المصريين وتقاليدهم.

ويأتي الحفل في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام ما بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات.

جدير بالذكر أن فرقة أبو الغيط، قدمت عروض محلية في مراكز ثقافية وميادين عامة في مدينة القاهرة، كما مثلت الفرقة مصر في مهرجان بكين للموسيقى الشعبية عام 2012 ، كما شاركت في ٢٠١٨ بمهرجان جرش بالأردن.

بيت السناري

بيت السناري من البيوت الأثرية الموجودة في منطقة السيدة زينب، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

وأدركت المكتبة مدى هذه الأهمية المعمارية والتاريخية لبيت السناري، لذلك عملت على تجهيزه ليكون مركزًا ثقافيًا وبيتًا للعلوم والثقافة والفنون بهدف إحياء المجمع العلمي المصري، الذي شهد تأليف موسوعة "وصف مصر" الشهيرة، وهي عبارة عن 20 مجلدًا تمت كتابتها وتجميعها إبان الحملة الفرنسية على مصر.