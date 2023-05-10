الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سبب تصدر قضية وفاء مكي التريند مجددًا بعد أكثر من عقدين

وفاء مكي
وفاء مكي

عادت قضية وفاء مكي من جديد لتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية بعد سلسلة من الاتهامات والتصريحات المتبادلة بينها وبين الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي.

سبب تصدر قضية وفاء مكي للتريند مجددا

خلال التقرير التالي نرصد سبب تصدر قضية وفاء مكي للتريند مجددا بعد أكثر من 22 عاما من القضية، وكانت البداية من خلال الظهور الإعلامي للفنانة وفاء مكي في أحد البرامج التليفزيونية وقالت إنها بريئة من قضية تعذيب وحرق الفتيات وأن هناك فنانة تعرف أنها بريئة وفنانة أخرى رفضت الشهادة خلال القضية.

وخلال الحلقة كان هناك اتصال هاتفي مع الفنانة هند عاكف التي أكدت أن الفنانة ميار الببلاوي، قالت إن معها دليل براءة الفنانة وفاء مكي ولكنها خافت على طفلها الرضيع خلال هذا التوقيت ورفضت الشهادة، وقالت ميار الببلاوي وفي تصريحات إعلامية إن عذا بالفعل ما حدث وأن هناك من حاول توريط الفنانة وفاء مكي.

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بعد تراجع ميار الببلاوي عن تصريحاتها.. القصة الكاملة لأزمة وفاء مكي

تصريحات وفاء مكي وميار الببلاوي

وخلال الساعات التالية، لتلك التصريحات هاجمت وفاء مكي ميار الببلاوي لإخفاء الشهادة وسكوتها على ظلمها وسجنها لتعود مرة أخرى ميار الببلاوي وتتراجع عن شهادتها وأن وفاء بريئة.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت ميار "يعني البنت مشيت من عند وفاء خلصانة وهى اللي رمتها، وأختها هربت تاني يوم يبقى كلام الشاهد مظبوط يا ناس، ويبقى البنات جولي قبل ميروحوا عندها، وكمان أنا لو كنت قلت اللي أنا كنت فاهماه غلط ساعتها كنت هتحاكم، زي الفنانين الي اتهموا بالشهادة الزور، وفعلًا ولا كان كلامي هيقدم ولا هيأخر".

وتابعت ميار في منشورها الطويل للرد على الفنانة وفاء مكي "طيب ليه الست وفاء مطلبتنيش للشهادة؟، وده اللي اتقلي لو محامين وفاء شايفين إن فيه أي ثغرة كانت طلبتني للشهادة، وبالنسبة لجزئية إني طلعت عينهم علشان أقول الكلام اللي عندي، فأنا قلته بمنتهى الشفافية هل مطلوب مني ألف على كل القنوات والمواقع علشان أقول حاجة لا هى دليل براءة، ولا معايا أي دليل خالص".

وخلال الساعات الماضية استقبلت وفاء مكي الكثير من القنوات وأصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمت الفنانة ميار الببلاوي مؤكدة على أن ميار كانت تمتلك الدليل وهو ما جعلها تعترف خلال الساعات الماضية ولكنها لم تجد مبررا لتراجعها من جديد وهاجمتها بشدة خلال حديثها.

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