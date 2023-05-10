محمود بدر ينتقد التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج

انتقد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج، معلنا رفضه الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وقال عضو مجلس النواب: "زمان الناس كانت بتقول عشانا عليك يارب، دلوقتي الحكومة بتقول عشانا عليك يا صندوق النقد، عشانا عليك يا بنك يا دولي".

وانتقد النائب، أن تعلن الحكومة تحقيق فائض أولي في الموازنة وفي نفس الوقت الديون تتزايد، قائلا: نحتاج تقرير عن حجم الدين الحقيقي، لاسيما في ظل وجود تناقض واضح بين الأرقام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي أنه في الوقت الذي تلجأ فيه الدولة للاقترض تقاعست عن تحصيل إيرادات بنحو 37 مليار جنيه.

وقال عضو البرلمان: في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاقتراض من الخارج، هناك تأخير في استغلال الديون بنحو 1،6 مليار جنيه، متابعا: "كل هذا وفي النهاية نذهب للسلف نستلف ونحمل الأجيال أعباء كبيرة".

وكان افتتح المستشار الدكتور حنفي جباليرئيس مجلس النواب فعاليات وأعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم ان يناقش المجلس خلال جلسته العامة مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

كما تشهد الجلسة أيضًا، مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022، وعددها 55 مشروعًا.

ويناقش المجلس، مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022. كما تناقش الجلسة العامة، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021 / 2022.