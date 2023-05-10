إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

أصيب شخصان بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، والأخرى تريلا على الطريق الدولي بجنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم (4328- ر. ي. و)، على الطريق الدولي القديم على بعد 3 كيلو من كمين مفارق كاترين اتجاه مدينة أبورديس.

وأسفر الحادث عن إصابة يحي محمد عبد المعز غزال، 20 سنة، من الشرقية مصاب بجرح في فروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و جهاد نصر خليل، 26 عاما، من الجيزة مصابة بكسر بالساق اليسرى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.