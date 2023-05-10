مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم بالغربية

لقي شخص مصرعه غرقًا، اليوم، داخل ترعة مجاورة بمحيط قرية الدلجمون بكفرالزيات بمحافظة الغربية.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو أعلى كوبري الدلجمون العلوي.

وتبين من المعاينة الأولية مصرع شاب غرقًا في مياه ترعة الباجورية وإصابة 3 آخرين بعد أن صدمت سيارة ميكروباص عربة كارو محملة بمخلفات القمح، مما نتج عنه سقوط أحد مستقلي العربة الكارو من أعلى الكوبري في المياه من شدة الاصطدام، وإصابة 3 آخرين، وجرى انتشال الجثة ونقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.