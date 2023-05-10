جامعة أسوان تنظم قافلة طبية مجانية للسودانيين بميناء قسطل

قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية خلال الحرب التي تعيشها جمهورية السودان الشقيق، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية قامت كلية الطب بجامعة أسوان، بالتعاون مع اللجنة الطبية والإغاثة بمجلس الوزارء، بتنظيم قافلة طبية كبري والتي انطلقت فعالياتها منذ يوم السبت الموافق ٦ مايو الجاري، والتي تختتم أعمالها العلاجية غدًا الخميس الموافق 11 مايو الجاري 2023.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان، أن القافلة الطبية تضم كل التخصصات الطبية، لتقديم العلاج بالمجان والعمل على استقبال وعلاج الأخوة السودانيين الأشقاء والمصريين والرعايا الأجانب الفارين من الحرب السودانية القادمين لأسوان عبر ميناء قسطل.

وأوضح الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب بأسوان، أن القافلة تأتى فى إطار دور جامعة أسوان وكلية الطب الإقليمي والاستراتيجي فى خدمة المجتمع المحلي والإقليمي، والمشاركة فى جهود الدولة لاحتواء تداعيات الحرب السودانية، ومساعدة الأشقاء القادمين من السودان، وأن مستشفيات جامعة أسوان حتي الآن قامت باستقبال ما يزيد على 75 حالة سودانية مع علاجها بالمجان في مختلف أقسام المستشفي الجامعي بأسوان.

وأوضح الدكتور أشرف أحمد معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية بالإضافة إلى معمل وجهاز أشعة وصيدلية، ويستمر عمل القافلة لمدة 6 أيام بمعبر قسطل، وأن الأطباء المشاركين فى القافلة يقومون بفحص جميع النازحين القادمين من السودان، وتقديم العلاج اللازم لهم مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى مستشفيات أسوان الجامعي.

وتابع الدكتور أشرف أحمد معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه قد تم إجراء كل العمليات الجراحية للمصابين من جراء هذه الحرب، والذين يعانون من كسور وإصابات بطلق ناري وشرخ بالجمجمة وحروق، كما تم الغسيل الكلوي لجميع مرضى الكلى والباطنة بالمستشفي الجامعي التخصصي الجديد.

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