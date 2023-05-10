مدينة دمياط الجديدة تعلن تفاصيل طرح أراضي عمران متكامل

أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن إنشاء مجمع عمراني بمنطقة القرى السياحية شرق المدينة، بالإضافة إلى تقديم مقترح لتنفيذ نشاط عمراني بمنطقة جنوب الحي الثالث بالمركزية بالمنطقة "ج"، وتنفيذ نشاط سكني تجاري إداري جنوب الحي الثالث بالمدينة.

يأتي ذلك وفق خريطة الاستثمار التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديد التابعة لوزارة الإسكان بهدف طرح أراضي للمستثمرين الأجانب على أن يتم سداد قيمتها بالدولار.

وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم التشديد على أهمية رصد الأراضي المخصصة للاستثمارات الأجانب لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة على أن يتم السداد بالدولار الأمريكي ضمن إحدى مقترحات هيئة المجتمعات لعملية السداد.

المقترح الأول لطرح قطعة أرض لتنفيذ نشاط عمراني متكامل والسداد بالدولار

وأعلن المهندس محمد خلف الله ، عن مقترح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لموقع لقطعة أرض تحمل رقم 6 بمنطقة القرى السياحية شرق شمال الحي المتميز لإقامة نشاط مجمع عمراني متكامل على مساحة 81442.15 متر وبسعر تقديري للمتر يصل لنحو 4130 جنيها، ومن المتوقع أن يحقق إجمالى العائد من بيع الأرض نحو 336356 مليون جنيه وعلى أن يتم السداد بمعادل سعر صرف بالدولار، موضحا أنه يتم تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات منذ إصدار القرار الوزاري بالموافقة.

تفاصيل المقترح الثاني

وفي نفس السياق، أعلن المهندس محمد خلف الله، عن مقترح لإقامة نشاط مجمع عمراني متكامل الموقع بمساحة 81147.66 متر مساحة بمنطقة القرى السياحية شرق شمال الحي، ويصل السعر التقديري للمتر 4130 جنيها، ويحقق إجمالى العائد المحقق من بيع الأرض 33513835 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يتم التنفيذ خلال 4 سنوات منذ أصدر قرارا بالموافقة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل المقترح الثالث للأراضي للمستثمرين

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أن هناك مقترح آخر لإقامة نشاط سكني تجاري إداري بمنطقة جنوب الحي الثالث بالمركزية "ج" على مساحة 39678 متر واجهة 263 ومساحة 45279 متر مربع بمحاور الطرق على الطريق الجامعة بجوار الأراضي بيت الوطن وقد يصل السعر التقديري للمتر نحو 14835 جنيه، بما يحقق إجمالى العائد من بيع الأرض نحو 588623130 مليون جنيه على أن يتم سداد بما يعادل سعر صرف الدولار الأمريكي، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات منذ أصدر قرار هيئة المجتمعات العمرانية.