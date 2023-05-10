لبنى ونس عن دورها بـ"جعفر العمدة": دوري كان محوري ومركب وسعيدة جدا به

قالت الفنانة لبنى ونس، إنها سعيدة بدور “فاطمة” في مسلسل جعفر العمدة، وذلك لأنها تحب أدوار الأمومة في الأعمال، حيث عبرت عن سعادتها البالغة بهذا الدور، خاصة وأنها ليست المشاركة الأولى لها مع مخرج المسلسل محمد سامي.

وتابعت: عندما قرأت السيناريو وشرح سامي الدور سعدت به كثيرا، وتوقعت نجاح الدور والمسلسل بشكل كبير مثلما نجح دوري في مسلسل “البرنس في دور أم لبني”، منوهة أن دورها في جعفر العمدة كان محوري ومركب قائلة: “سعيدة جدا لأن أي ممثلة الأدوار المركبة بالنسبة لها هي التي تثبت مدى موهبتها”.

وأضافت أن المخرج محمد سامي يقبل الرأي والرأي الآخر ولكن بالاتفاق بعد عمل بروفة ومقارنتها بالعمل وما يتفق عليه يتم تصويره في النهاية فالمخرج هو رب العمل، مشيرا إلى أن كواليس العمل تتواجد بها كيمياء كبيرة بينها وبين المخرج وأحمد داش ومحمد رمضان.

ونوهت أن “الفنان الشاب أحمد داش، شخص ملتزم موهوب وشاطر وعنده استقبال لمشاعر اللي قدامه بغض النظر عن التمثيل فعلاقتي بـ"داش" قبل التصوير أم وابنها ودع اللي ساعد اكتر في تصوير المسلسل، أما عن “رمضان” متحسش إنه نجم جوا العمل ودا مش جديد عليه لاني اشتغلت معاه قبل كدا والمسلسل دا ثالث عمل يجمعنا فهو شخص متواضع جدا في التعامل مع زملائه والدور”.

وعن المخرج محمد سامي، أكدت "أنه يحترم جميع طاقم العمل ولا يتجاوز مع أحد من أصغر ممثل لأكبر ممثل، بالإضافة إلى أنه منضبط للغاية ويعطي جميع الممثلين حقوقهم.