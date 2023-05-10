أبرز المعلومات عن أسقفية الخدمات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية

نظمت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، لقاءًا بين الآباء الكهنة القادمين من السودان وبين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في القمص داود لمعي كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة مندوبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، والقمص رافائيل ثروت مندوبا عن أسقفية الخدمات.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن أسقفية الخدمات:-

تأسست أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية عام ١٩٦٢ لتكون بمثابة الذراع التنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتلعب الأسقفية دورا رائدا في الخدمات الدياكونية للفقراء والمجتمعات المحرومة والمهمشة جميع أنحاء مصر.

تم رسامة الأنبا صموئيل أول أسقف لأسقفية الخدمات ولكن للأسف تم اغتياله ومرت البلاد بفترة من عدم الاستقرار

خلال الفترة الانتقالية، تم تكليف نيافة الانبا أثناسيوس بقيادة الأسقفية وجعلها ملاذا آمنا.



في الثاني من يونيو ١٩٨٥ تم تكليف نيافة الأنبا سرابيون بقيادة الأسقفية.. قام نيافته بوضع الكثير من الأنظمة، وتعيين خدام من ذوي المهارات وقام بالخدمة علي قدم المساواة في كافة المجالات المسكونية والاجتماعية وخدمات تنمية المجتمع.



في أوائل عام ١٩٩٦، تولي نيافة الأنبا يؤانس زمام الأمور وشدد علي أهمية العمل الخيري. وبالتالي، ابتكر نهجاً جديداً للتنمية الاجتماعية المتكاملة( CID).

في يوليو ٢٠١٥ تم تكليف نيافة الأنبا يوليوس بقيادة الأسقفية. وأعطى نيافته اهتماماً خاصاً لتطور وتنمية المجتمعات. بدأ تحديث اللوائح الداخلية واجراءات التشغيل القياسية( SOPs).



قام بتأسيس مجلس استشاري للأسقفية وبدأت مرحلة جدیدة نحو إعادة هيكلة الأسقفية كمنظمة ذات طابع ديني تخدم المجتمعات المصرية المحتاجة.



في محاولة لتعزز الكفاءات، قامت الأسقفية بالاستعانة بفرق من المهنين المحتريفين (لجنة استشارية) لتقديم النصح والإرشاد الإداري والبرنامجي والاستشارات الإدارية.. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين مدير تنفيذي من ذوي الخبرة لقيادة فرق العمل والتعاون مع نيافة الأنبا يوليوس. في إدارة شئون الأسقفية.. اللجنة مفوضة لتقديم المشورة لقادة الأسقفية بشأن المسائل البرامجية أو الإدارية. تضم اللجنة التطوعية من الدرجة الأولي خبراء مصريين مجالات تطور البرامج والتخطيط والتنفيذ والتقييم والمتابعة والموارد البشرية والإدارة المالية

رؤية الأسقفية:

مجتمع قادر على استثمار إمكاناته يقبل التنوع ويحترم الاختلاف متمتعا بالكرامة الإنسانية.

رسالة الأسقفية:

إيقاظ الوعي الاجتماعي لدى الأفراد لتحرير المجتمع من عبودية الفقر والجهل والمرض والتأكيد على القيم الإنسانية وتعزيز الهوية المصرية وقيادة التغير من خلال مشاركة جماعية. سيقود برنامج الأسقفية التغير من خلال التدخلات الميدانية، ودعم تشكيل الكيانات المحلية.



المستفيدون:

تصل خدمات الأسقفية إلى أربعة ملايين مصري من بين الأفراد الأكثر احتياجا.. ويتم التركيز بصفة خاصة على النساء والشباب والأطفال.

الحوكمة

لدى الأسقفية مجلس استشاري مكون من سبعة أعضاء يقدم المشورة للأسقف والمدير التنفيذي في المواضيع المختلفة.

المستفيدون من فرق العمل والمتطوعون:

٤١٥ موظفا بالإضافة إلى ١٢٠٠ متطوع.