المطران عطا الله حنا مناشدا المنادون والمتشدقون بحقوق الإنسان والحريات: تحركوا من أجل فلسطين

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن هناك تقارير تقول إن الاحتلال الإسرائيلى قتل 94 فلسطينيا واعتقل العشرات منذ بداية هذا العام.

وأضاف المطران: كما أن المستوطنين قطعوا أكثر من 420 شجرة زيتون خلال أسبوعين والجرائم مستمرة ومتواصلة ونحن هنا نتساءل إلى متى سوف تستمر هذه الجرائم التي تستهدف شعبنا الفلسطيني دون أية مساءلة أو محاسبة وذلك لأن إسرائيل هي الابن المدلل لأمريكا ويحق لها ما لا يحق لغيرها.

وتابع: ولكنني اعتقد جازما بأن ما يسمى بالعالم الحر المؤمن بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لا يجوز أن يبقى صامتا متفرجا على هذه الجرائم حيث إن استهداف شعبنا مستمر ومتواصل في كل الأيام وفي كل الأوقات دون أي وازع إنساني أو أخلاقي.

وأشار إلى أن الفلسطينيين لم ولن يستسلموا أمام آلة البطش العدوانية العنصرية الهمجية وثمرة تضحياتهم ستكون حتما الحرية وتحقيق الأمنيات والثوابت الوطنية.

وتابع: “لقد فقدنا الثقة منذ زمن بما يسمى المنظومة الأممية الحقوقية التي تكتفي فقط ببيانات الشجب والاستنكار ولا نلمس أن هنالك إجراءات عملية لردع هذه الممارسات العدوانية فإسرائيل هي التي تقرر من الذين سيتم إعدامهم وهي التي تنفذ جرائم الإعدام في تحد واضح للمنظومة الإنسانية والأخلاقية والحقوقية”.

واختتم كلمته قائلأ: "يا أيها المنادون والمتشدقون بحقوق الإنسان والحريات تحركوا من أجل فلسطين فشهداءنا ليسوا أرقاما ولا تخذلوا هذا الشعب المظلوم ولا تقبلوا بأن تكونوا أدوات في أيدي القوى العالمية المهيمنة التي لا تريد الخير لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية".