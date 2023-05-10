الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إعدام المدنيين فى غزة

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية فى بيان اليوم، إلى أن الإعلام العبري تحدث عن موافقة نتنياهو على جريمة قتل الاطفال، في إمعان إسرائيلي رسمي على ارتكاب الجريمة البشعة باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأكدت الخارجية الفلسطينية متابعة هذه الجريمة مع الدول والجهات الأممية المختلفة، بما في ذلك لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ورئاسة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، ومطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من تدني ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة البشعة، التي تمثل انعكاسا لازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي وقضايا ومبادئ حقوق الإنسان.

فلسطين تحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد وجر المنطقة للعنف

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ان التصعيد الإسرائيلي الخطير استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، بالإضافة الى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أهداف في القطاع بشكل مفاجئ، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.