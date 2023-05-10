الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "سكن كل المصريين" وأعمال المرافق بأكتوبر الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ آلاف الوحدات السكنية بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، التى يتم تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا موقف تنفيذ أعمال المرافق المختلفة.

وأشار الوزير إلى ضرورة أن يتواكب الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والخدمات، مع انتهاء تنفيذ الوحدات السكنية، حتى يتمكن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من تسليم الوحدات لمستحقيها، والاستفادة بها، مشددا فى الوقت نفسه على الاهتمام بجودة تنفيذ الوحدات.

فى الوقت نفسه تفقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي تضم الآلاف من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بجانب المشروعات الأخرى، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والجهات المشرفة على المشروعات.

وأوضحت السيدة مي عبد الحميد، أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة من قبل قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمشروعات القومية الجاري تنفيذها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمنت جولة مسئولى الإسكان، تفقد مشروع محطة محولات كهرباء أكتوبر الجديدة، ومشروعات وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات الطرق والمرافق الجارية بمنطقة غرب المطار ، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية والمنطقة اللوجيستية بالمنطقة.

وخلال الزيارة، أشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح، بالجهود المبذولة وحجم المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية بالإضافة للالتزام بالخطة الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات في المواعيد المقررة للتسليم.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
وزير الإسكان سكن كل المصريين المرافق الجارية اكتوبر الجديدة زيارة ميدانية المجتمعات العمرانية

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