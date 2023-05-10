"رياضة البرلمان" تناقش الجداول الزمنية للانتهاء من خطط تطوير مراكز الشباب

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، عددا من طلبات الإحاطة بشان مراكز الشباب وخطة التطوير والجدول الزمنى للانتهاء من تطوير عدد من المراكز على مستوى الجمهورية، وذلك فى حضور وزير الشباب والرياضة.

وتواصل اللجنة استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة في إسناد وظائف إلى من لا يستحقها طبقاً للقواعد والقوانين "معايير تعيين القيادات".

وتنظر فى طلب الإحاطة المقدم من النائب احمد حجازي، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات بناء سور مراكز شباب قرى شنوفة- شبراخلفون بشبين الكوم، وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه، بشأن عدم إحلال وتجديد نادي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

كما تناقش اللجنة، خلال الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مها عبدالناصر بشأن، آليات وضوابط الرقابة على أوجه إنفاق ومدخلات صندوق الرياضة المصري.

ويستكمل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.

ويصوت المجلس، خلال الجلسة، على 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية لإقرارها، وهى القوانين الآتية:

- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 "وعددها 55 مشروعاً".

- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.

- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق" عن السنة المالية 2021/ 2022.