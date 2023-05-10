الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحدث الصحة يكشف الأسباب الكاملة لإعلان "الصحة العالمية" انتهاء طوارئ كورونا

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أسباب إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار"، فى تصريحات صحفية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تعلن عن وباء جديد عندما ينتشر مرض جديد لا يتمتع فيه الناس بالحصانة الكافية ضد المرض فى جميع أنحاء العالم بما يفوق التوقعات.

وقال إنه فى بدايات الأزمة كان لدينا مرض سريع الانتشار والعالم لا يدرى كيف ينتشر ولا علاجه أو أعراضه ولا يدرى ما هى تداعياته وشدة المراضة، ومن هنا جاء إعلان منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمى، وذلك لتوحيد القواعد التى يتعامل بها العالم من الناحية الصحية وتوفير التمويل اللازم للتعامل مع الانتشار السريع للمرض.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أنه، حاليًا، أصبح لدينا لقاح وعلاج وشكل واضح لأسباب انتشار المرض وكيفية التقليل من انتشاره، وأصبح هناك انخفاض واضح فى معدلات المراضة التى تحتاج الدخول للمستشفيات، وكذلك انخفاض فى الوفيات، كما ارتفعت معدلات التطعيم.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فى الأسبوع الأول من يناير 2021 بلغ عدد الوفيات 100 ألف وفاة فى الأسبوع، أما فى 24 أبريل 2023 فإن إجمالى عدد الوفيات لا يتجاوز 3500 على مستوى العالم، كما  انخفضت نسب الحجز في المستشفيات وكذلك انخفاض حدة المرض، وذلك فى مقابل ارتفاع معدلات التطعيم، حيث تجاوزت عدد كثيرة من دول العالم ومن بينها مصر، نسبة 70% فى معدلات التطعيم للفئات المستهدفة، ولذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا.

وفيما يتعلق بتأثير ذلك القرار على الدول، أكد عبد الغفار أن الدول ستتعامل مع الوضع الصحى وفقًا لما يتراءى للسلطات الصحية لمعدلات انتشار المرض فى البلاد، لافتة إلى أنه فى مصر تم رفع الحظر على السفر والقدوم منذ يونيه 2022 بسبب انخفاض معدلات الوفاة واستقرار الوضع الصحى.

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