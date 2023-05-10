كيت ميدلتون ترتدي الأزرق من إيلي صعب في حفل قصر باكنجهام

خرجت أميرة ويلز كيت ميدلتون مع زوجها الأمير ويليام لحضور حفل حديقة قصر باكنجهام الملكي، وكانت ترتدي بدلة زرقاء شفافة من تصميم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب مع تنورة من التول وفتحة عنق.

تم استكمال إطلالتها التي تتميز أيضًا بنقاط منقطة مطرزة وتفاصيل من الدانتيل بقبعة فيليب تريسي زرقاء متناسقة وحذاء فضي من Gianvito Rossi وحقيبة كلاتش فضية من Elie Saab.

يبدو الأمر كما لو أن ملابس كيت كانت مبنية على قطع منفصلة من مجموعة إيلي صعب لعام ٢٠١٩ مع نسخة مصنوعة خصيصًا بأكمام طويلة.



على الرغم من أن الأميرة لا تلبس من تصميم إيلي صعب كثيرًا، إلا أن هذا هو بالضبط نفس الزي الذي ارتدته في Royal Ascot قبل أربع سنوات باستثناء الأقراط، حيث يبدو أن الأقراط الظاهرة هي التوباز الأزرق من كيكي ماكدونو وأطواق لولا الماسية.

إيلي صعب هو مصمم محبوب من قبل مشاهير أخرين، حيث ارتدت النجمة الأمريكية تايلور سويفت مؤخرًا ثوبًا من صعب في جولة Eras.

ارتدت تايلور ثوبًا زهريًا من تصميم مصمم الأزياء الشهير خلال حفل موسيقي في تامبا بولاية فلوريدا الشهر الماضي.

يميل أسلوب صعب إلى تفضيل الكثير من التصاميم ذات الخطوط في عباءاته، مع الكثير من التفاصيل الشفافة واللمعان والذوق الزهري.

في هذه الأثناء ارتدت صوفي دوقة إدنبرة فستانًا من الدانتيل بقيمة 1290 جنيهًا إسترلينيًا من Guipure من تصميم سوزانا لندن إلى حفلة الحديقة.

كان اللون الأزرق موضوعًا مهمًا مع كيت خلال عطلة نهاية الأسبوع للتتويج، حيث ظهرت الأميرة في بلوزة زرقاء للتطوع في حدث Berkshire Big Help Out وسترة Reiss الزرقاء لظهورها المفاجئ مع زوجها في وندسور يوم الأحد، كما تألقت في حفل تتويج تشارلز.