الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مسئولو جهاز العبور يتابعون المرحلة الثانية لخطة تطوير طرق المسطحات الخضراء (صور)

العبور
العبور

قال المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز العبور، إنه جار تنفيذ المرحلة الثانية لأعمال تطوير الطرق بأحياء وميادين المدينة على أن يتم استكمال منظومة تطوير مشاريع الطرق تباعا وفقا للخطة التنموية للمدينة، فضلا عن أنه يجرى تطوير أعمال المسطحات الخضراء.

وقال المهندس أحمد رشاد الشريف في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، إن هناك متابعة يومية ومستمرة لكافة أعمال التطوير ورفع كفاءة وجودة الطرق بالمدينة للارتقاء بالمستوى العام الذي يليق بعروس المدن من خلال رئيس الجهاز والمهندس حمدي عبد القوي نائب رئيس الجهاز للطرق أعمال التطوير الجارية. 


وأفاد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تفقد صباح اليوم، تنفيذ أعمال الطبقة الإسفلتية طبقة الترميم لشارع الشهيد عادل عبد اللطيف بالحي الرابع بالبلوك رقم ١٩٠٣٤، فضلا عن تنفيذ أعمال الطبقة الاسفلتية وإعادة الشيء لأصله بدائري الحي السادس لمسار مشروع تدعيم خط الصرف الرئيسى قطر ١٨٠٠مم بالحى السادس. 

وفي ذات السياق استكمل المهندس حمدي عبد القوي نائب رئيس مدينة العبور، أنه وفقا لخطة تطوير أعمال الطرق يجرى تنفيذ أعمال من  طبقة الأساس وتنسيق الموقع العام واستكمال الأعمال الصناعية للحارة اليسرى واليمنى بشارع اللواء علاء الدين عبد اللطيف ليلة وحارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس بالمنطقة الصناعية (ب-ج)، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ أعمال  تامين ودهان المطبات بالحي السادس. 

تطوير أعمال المسطحات الخضراء بمشروع دار مصر. 


وشدد المهندس أحمد  رشاد الشريف رئيس الجهاز، على وضع خطة التنمة بالمدينة بالمشروعات السكينة بالمدينة، والعمل بشكل مستمر على تنفيذ أعمال  صيانة كافة المسطحات الخضراء بالمدينة ورفع كفاءتها باستمرار حيث إنها المتنفس الطبيعي  للمواطنين والحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية لعروس المدن. 

الطرق المسطحات الخضراء مدينة العبور

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