"الحماية القانونية للعلامة التجارية" فى ندوة بالأعلى للثقافة 24 مايو

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "الحماية القانونية للعلامة التجارية" وتنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية ومقررها الدكتور حسام لطفي، وذلك في تمام السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن تدير الندوة د. إلهام مبروك- مدرس القانون التجاري بكلية الحقوق- جامعة القاهرة، ويشارك بها كل من د. إبراهيم حسن عشماوى- مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية- يتحدث عن دور مصلحة العلامات التجارية في حماية العلامة التجارية الأجنبيك، د. أسامة المليجي- أستاذ قانون المرافعات- كلية الحقوق- جامعة القاهرة- يتحدث عن"الحماية القانونية الإجرائية للعلامة التجارية"، والباحث القانوني حمادة فرحات أبو يوسف ويتحدث عن "دور المحامي في التعامل مع الانتهاكات القانونية للعلامة التجارية".

كما يعاد بث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها على الـ"يوتيوب".

وينظم المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الأربعاء، منتدى "الشباب وثقافة العمل التطوعي"، التي تنظمه لجنة الشباب، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، بمقر المكتبة.

ويستهدف المنتدى شباب الجامعات والمعاهد لبث روح المواطنة لدى الشباب وتوعيتهم بثقافة العمل التطوعي مع عرض لنماذج شبابية.

ويتناول المنتدى محورين؛ الأول "دور القيادات والمجتمع في تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب" رئيس الجلسة الدكتورة مني الحديدي أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، ويتحدث بها الدكتورة رانيا يحيي رئيس قسم فلسفة الفن بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والدكتورة شيماء حلمى، مدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور، والدكتورة نفين الكاتب، عضو مجلس الشعب، وعضو التحالف الوطني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة نبيل الكاتب التطوعية التابعة للتحالف الوطني، والدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم عبد التواب، مدير شبكة داعم التابعة للوزارة التضامن الاجتماعي.

المحور الثاني "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم ثقافة التطوع لدى الشباب" رئيس الجلسة الدكتور سامح فوزى، مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، والدكتور حمدي سليمان، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب، جامعة العريش، والدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب ومتخصصة في الدراسات الإفريقية، والمهندس شريف عزوز، مدير إدارة المبادرات التطوعية بمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والنائب الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الخيرية ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وبعض الشباب ممثلا لمؤسسة مصر الخير.