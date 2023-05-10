"زراعة البرلمان" تناقش أسباب تراجع إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك اليوم

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، عددا من طلبات الإحاطة، تستهلها بطلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن فرض رسوم صيد إضافية بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء بحظر فرض أي رسم مقابل خدمة جديدة أو زيادة قيم الرسوم الحالية إلا بعد العرض على رئيس الوزراء، والتعرف على أسباب تراجع إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن تضرر الجمعية التعاونية النوبية لصائدي الأسماك لحرمانها من عدم استغلال منطقة مفيض توشكي والمنخفضات بسبب طرحها لمزايدة جديدة والمطالبة بإنشاء سد عند مدخل المفيض، وطلب الإحاطة المقدم من النائب السيد رحمو، بشأن قيام مسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز تنمية الثروة السمكية ومحافظتي الشرقية وبورسعيد بمنع مرور المياه للمزارع السمكية بمناطق جنوب سهل بورسعيد وسهل الحسنية بمحافظة الشرقية.

ويستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية لإقرارها، وهى القوانين الآتية:

- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً).

- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.

- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.