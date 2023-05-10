الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب طارق رضوان يلتقى سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، السفيرة دافني بوريوم، سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان.

تناول اللقاء المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في مصر، خلال الأعوام العشرة الماضية، والتي تسببت في بعض التحديات التي تشهد البلاد أثرها حتى الآن. 

وقال رضوان: "مع إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، تقوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمتابعة تطبيقها من قبل الأجهزة التنفيذية للدولة، بالإضافة إلى العمل التشريعي اللازم لإنفاذها. بالتوازي، قامت مصر بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، التي بموجبها تم إطلاق سراح ما يقرب من 1400 سجين وتم إعادة دمجهم مجتمعيًا".

وتناول الحديث الإشارة إلى الحوار الوطني، الذي يعد أداة مهمة لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر.

وأشار "رضوان" إلى تحمَّل مصر مسئولية كبيرة في مجال الهجرة غير الشرعية واللاجئين، وكذلك التصدي لمحاولة تصدير الإرهاب من وإلى البلاد. ولتأمين حدودها، فإن مصر تحتاج إلى مبالغ طائلة، خاصةً في ظل وجود مناطق ملتهبة بالصراع في جميع أنحاء الجوار.

تناول اللقاء، الإشارة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي.

وأشار كذلك إلى دور مصر في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومراكب الموت في عرض البحر الأبيض المتوسط وكذلك استضافة اللاجئين على أرض مصر وإشادة منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بدور مصر في التعامل في هذا الملف.

إستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استضافة اللاجئين الأجهزة التنفيذية الهجرة الغير شرعية الحوار الوطنى النائب طارق رضوان حقوق الإنسان بمجلس النواب

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