الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": التضخم السنوى يُسجل 31.5% في أبريل

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (31.5%) لشهر أبريل 2023 مقابل (14.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

ورصد جهاز الإحصاء، في تقريره، التغير السنوي خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بالشهرذاته في 2022، كما يلي:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (53.8%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (75.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (83.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (74.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (68.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (33.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (8.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة(21.4%)،ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (66.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (29.7%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (18.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (35.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (21.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (34.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (20.0%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (8.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (36.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (31.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (27.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (39.4%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (17.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (12.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (28.1%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (20.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (30.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (21.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (18.0%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%) .
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (25.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (28.2%)،مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (51.1%) .
10 - سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%).
10 سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (48.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (48.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.0%).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم الاحصاء أسعار مجموعة الحبوب قسم الطعام اللحوم والدواجن

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