تقرير أمريكى: نتفليكس لم تلتزم الدقة فى عرض التاريخ المصرى القديم عن كليوباترا

بمجرد أن أسقطت Netflix المقطع الدعائي لـ "الدراما الوثائقية" القادمة حول ملكة مصر القديمة كليوباترا ، بدأت الدراما في الظهور على الإنترنت.

وجهت المعاينة انتقادات بسرعة. اشتكى بعض المصريين من أن الفيلم كان يستحوذ على ثقافتهم ويعيد كتابة تاريخهم ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن كليوباترا تصورها امرأة سوداء في الفيلم.

الفيلم ، الذي أنتجته جادا بينكيت سميث وبطولة الممثلة البريطانية ثنائية العرق أديل جيمس بدور الملكة كليوباترا ، من المقرر عرضه في 10 مايو. إنه الجزء الثاني من "سلسلة وثائقية" على Netflix حول الملكات الأفريقيات ، ويركز على حكام القارة الأفريقية. .

وفي أحدث رد رسمي على الجدل ، أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانًا طويلًا في نهاية شهر أبريل الماضي أكدت فيه أن "الملكة كليوباترا تتمتع بشرة فاتحة وملامح هلنستية (يونانية)".

وانتقد البيان نتفليكس على اختيار جيمس ، الذي قالت الوزارة إن لديه "ملامح أفريقية وبشرة داكنة" ، للعب دور كليوباترا.

من كانت كليوباترا ومن يشتكي؟

كانت كليوباترا آخر حكام السلالة البطلمية في مصر القديمة. كانت الملكة القوية لمدة عقدين تقريبًا ، حتى وفاتها عام 30 قبل الميلاد. رويت قصتها في الأدب وهوليوود لسنوات ، وبينما كانت تُصوَّر غالبًا في المقام الأول على أنها مغرية ، يشير المؤرخون إلى أنها كانت أيضًا على الأرجح "سياسية بارعة".

جادل بعض منتقدي نسخة Netflix القادمة من قصتها أنه في حين أن هوليوود تصور مصر القديمة غالبًا بشكل غير دقيق ، فإن الخيال شيء ، لكن أي شيء يتم تقديمه كفيلم وثائقي هو شيء آخر.

وقالت الوزارة المصرية "بما أن الفيلم مصنف على أنه فيلم وثائقي وليس دراما، فإن من يصنع الفيلم يجب أن يكون دقيقًا وأن يستند إلى حقائق تاريخية وعلمية لضمان عدم تزوير التاريخ والحضارات". أن "رفض الفيلم قبل عرضه كان دفاعًا عن تاريخ الملكة كليوباترا ... ولا علاقة له بالعنصرية".

وتقدم محام مصري بشكوى رسمية ضد الفيلم ، طالبًا فيه النائب العام "بالتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مبتكري هذا العمل وضد إدارة المنصة لمشاركتهم في هذه الجريمة ، وحظر المنصة في مصر".

وقال محمود السميري المحامي الذي قدم الشكوى لشبكة سي بي إس نيوز "عرفنا منذ آلاف السنين أن كليوباترا من أصل يوناني وولدت في مصر. هذه حقيقة". "اعتراضنا الرئيسي هو تزييف هذه الحقائق. لا يتعلق الأمر بأن تكون أسود أو أبيض أو حتى أصفر. دعنا نقول إنهم أرادوا تصوير كليوباترا كرجل ، فإننا نعترض أيضًا على ذلك."

هل يهم ما إذا كانت كليوباترا Netflix سوداء أم بيضاء؟

يبدو أن الشعور بأن مصر يجب أن تحمي هويتها الثقافية من الاستيلاء ، وأن هناك أشخاصًا يحاولون بنشاط المطالبة بها بشكل غير قانوني ، هو القوة الدافعة الأساسية وراء رد الفعل القوي على ميزة Netflix.

يعتقد بعض المصريين أن قرار اختيار الممثلين جزء من مخطط مفصل ، يدعمه مشاهير أمريكيون من السود ، من أجل "غسيل أسود" لتاريخهم القديم. إنهم يرون أنه تجاوز من قبل حركة Afrocentrism ومحاولة من قبل غير المصريين للمطالبة بالتراث المصري على أنه تراثهم.

قالت عالمة الآثار المصرية الدكتورة مونيكا حنا لشبكة سي بي إس نيوز: "أنا ضد الفيلم لأنه يدفع بأجندة أفريقية ، بغض النظر عن الدقة التاريخية فيما إذا كانت كليوباترا سوداء أو بيضاء". "إنهم يفرضون سياسات الهوية للقرن الحادي والعشرين ويستولون على الماضي المصري القديم ، تمامًا كما يفعل أنصار المركزية الأوروبية واليمين المتطرف في أوروبا."

قال حنا: "إن الأفرو-سنترانيين هم مجرد مرآة للمركزين الأوروبيين. كلاهما عنصريان وغير دقيقين وغير صحيحين".

وقالت حنا لشبكة سي بي إس نيوز: "أتفهم سبب غضب المصريين ، لكنني أرفض أي تعليقات عنصرية". "لقد خذلت دراساتهم الرسمية لماضيهم المصريين. مثل هذه النقاشات والقضايا الحاسمة ليست جزءًا من المناهج الدراسية أبدًا. ولهذا السبب فإن لدى المصريين فهم هش للغاية لماضيهم."

أي عرق كان كليوباترا؟

يقول حنا: "المصريون القدماء كانوا كل الألوان". "كانت مصر ثقافة أكثر منها عرقًا ، وفكرة لون البشرة ليست ذات صلة في العالم القديم".

وجاء في بيان وزارة الآثار أن كليوباترا تنحدر من أسرة مقدونية حكمت مصر قرابة 300 عام ، ووفقًا للعادات في ذلك الوقت ، تزوج الملوك من أخواتهم وحافظوا على عرقهم المقدوني "نقيًا" خلال هذه الفترة. يشارك العديد من علماء الآثار رأي الحكومة في تاريخ مصر القديم ، ولا يتركون مجالًا للشك بشأن لون جلد الملكة.

وقال عالم الاثار "لا نعرف بالتأكيد ما إذا كانت كليوباترا سوداء أو بيضاء أو حتى حمراء، ولا نعرف حتى ما إذا كانت تعتبر نفسها مصرية ام لا". واضاف لم نكتشف قبرها بعد. ولم يتبق لنا أي وصف معاصر لها. لا نعرف من كانت والدتها ولا من كانت جدتها.

وأضافت "يمكننا ان نتجادل حول بشرتها وما إذا كانت تعرف عن نفسها على انها مصرية ام لا". ولكن على الأرجح، لن نجد حلا حقيقيا، لأنه ربما لا وجود له بعد.

ما رأي آديل جيمس في هذا الجدل؟

جيمس، التي تمثل الملكة القديمة، قالت لمجلة غلامور البريطانية في مقابلة نشرت في وقت سابق من هذا الشهر أنها تتوقع أن تثير ميزة نيتفليكس قدرا معينا من النقاش حول العرق.

وقالت للمجلة "كنت اعتقد أن الناس سيشعرون الإثارة". "أتذكر عندما حصلت على الاختبار لأول مرة ومدى حماستي لأنهم كانوا يفعلون شيئا من هذا القبيل من حيث السابقة العنصرية، ولكن أيضا من حيث فقط إنسانيتها على مستويات كثيرة أخرى وعدم تشبيهها بهذه الإغراءات الجنسية التي تم تصويرها عليها. كنت أتوقع رد فعل عنيف لأنني ترعرعت كامرأة عريقة في العالم الغربي، وأعرف كيف تسير الأمور، لكني لم أكن أتوقع مستوى ذلك. إن الدعاوى القضائية وأشياء من هذا القبيل مكثفة بعض الشيء.

ردد جيمس وجهة نظر حنا، مشيرا إلى "أننا لا نعرف" ما كانت لهجة كليوباترا الجلدية في الواقع، وأضاف أنها شعرت أن لديها "كل الحق في الحصول على فرصة لإضفاء الطابع الإنساني على هذه المرأة التي لا تصدق".