بينها "الشباب وثقافة العمل التطوعى" بمكتبة الإسكندرية .. أمسيات ثقافية وفنية الليلة

يحتشد اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

وينظم المجلس الأعلى للثقافة؛ منتدى "الشباب وثقافة العمل التطوعي"، التي تنظمه لجنة الشباب، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرا بمقر مكتبة الإسكندرية.

ويستهدف المنتدى شباب الجامعات والمعاهد لبث روح المواطنة لدى الشباب وتوعيتهم بثقافة العمل التطوعي مع عرض لنماذج شبابية.

ويتناول المنتدى محوارين: ور القيادات والمجتمع في تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب، و“دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم ثقافة التطوع لدى الشباب”.

ــ "التراث العربي المخطوط وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"

في سياق متصل، يعقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ندوة بعنوان "التراث العربي المخطوط وتطبيقات الذكاء الاصطناعي "، والتي تنظمها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، وذلك في تمام الرابعة عصرا.

يدير الندوة: الدكتور رؤوف عبد الحفيظ هلال أستاذ المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس، ويشارك بها كل من: الدكتور شريف كامل شاهين عميد كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مؤمن النشرتي مدرس تقنية المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة .

كما يعاد بث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

ــ حفل إطلاق ومناقشة كتاب “صفوت عباس”

وفي السادسة مساء اليوم أيضا، يحتضن جاليري أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك، حفل إطلاق ومناقشة كتاب “صفوت عباس”، للمؤرخ التشكيلي دكتور ياسر منجي، وينيب الدكتور عماد أبو غازي، عن مؤلف الكتاب ياسر منجي، في تقديم الكتاب بحضور أسرة الفنان بالتزامُن مع المعرض الاستعادي المقام حاليًا بالقاعة.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ وعلي هامش فعاليات معرض “مصر بعيون ولادها الجميلة”، تعقد في بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل حول فن التصوير الفوتوغرافي، تحت عنوان “الابتكار والإبداع في الصورة الفوتوغرافية”، والتي يقدمها الفنان شريف إسماعيل.

ــ الكيلو 64 في معهد جوته الألماني

وفي السابعة مساء، يعرض بمعهد جوته الألماني الفيلم الوثائقي “الكيلو 64”، من إخراج أمير الشناوي، ويعقب العرض حوار مع مخرج الفيلم حول كواليس تصويره، وكيف بدأ في تنفيذه، والصعوبات التي واجهها خلال العمل.

ــ تجليات سكندرية بين الماضي والحاضر

وفي السادسة والنصف مساء اليوم أيضا، يقام بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالأسكندرية، لقاء ثقافي بعنوان “تجليات سكندرية بين الماضي والحاضر”.

ويتناول اللقاء الماضي العريق لمدينة الإسكندرية، وأبرز وجوهها في كافة المجالات الفنية والثقافية والفكرية. أما المحور الثاني من اللقاء فيتناول الحاضر السكندري المعاصر.