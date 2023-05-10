الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المحامين العرب" يرحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

عبد الحليم علام
عبد الحليم علام

رحب اتحاد المحامين العرب، ونقابة المحامين المصرية، بعودة الجمهورية العربية السورية الشقيقة إلى جامعة الدول العربية، واستئناف أنشطتها بالمنظمات العربية التابعة لها.

 

وتقدم رئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر، في بيان صدر أمس، إلى الشعب السوري الصامد بخالص التهاني، متمنيًا لسوريا الشقيقة كل التقدم والازدهار.

 

وأشار إلى أن العودة بمثابة خطوة مهمة من الدول العربية، لإعادة الدولة السورية إلى الحضن العربي، مطالباً جامعة الدول العربية والقيادات والرؤساء والحكومات العربية ببذل المزيد من الجهد والخطوات للمحافظة على الهوية العربية للدولة السورية التي تحتاج فعليا إلى معالجة جميع الأزمات والمشكلات الداخلية المتفاقمة التي تهدد النسيج المجتمعي.

 

وقال علام، إن استئناف مشاركة سوريا في عمل جامعة الدول العربية سيكون له دوره الإيجابي في استعادة سوريا لدورها العربى والإقليمي والدولى، وسيسهم في تحسين الأجواء في منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن أمله فى تقديم الدول العربية المزيد من الدعم المساندة لسوريا في إعادة الإعمار بعد الصراع الذي استمر لسنوات طويلة.

اتحاد المحامين العرب نقابة المحامين المصرية نقابة المحامين المحامين عبد الحليم علام الشعب السورى

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