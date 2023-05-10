الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حسام علما: صناعة التأمين تساهم فى دعم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة

حسام علما الخبير
حسام علما الخبير التأميني

قال الخبير التأميني حسام علما، إن صناعة التأمين في مصر تشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في زيادة الناتج القومي للبلاد وبهدف تعزيز هذا الدور، حيث أعلنت الحكومة المصرية خطة لتنمية صناعة التأمين وزيادة الإنتاجية والإيرادات من هذا القطاع.

وأضاف علما، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الخطة تتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات التراخيص والتسجيل للشركات التأمينية، وتطوير البنية التحتية للتأمين الصحي والحياة، وتطوير التأمين الزراعي والصناعي، وزيادة تحصيل الأقساط المتأخرة، وتطوير منتجات التأمين الجديدة لتلبية متطلبات السوق.

وأوضح أنه من المتوقع أن تساهم هذه الخطة في زيادة حجم الاستثمارات في صناعة التأمين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وزيادة المنافسة بين الشركات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والإيرادات في هذا القطاع.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين موضحا أن صناعة التأمين تعد قطاعًا مهمًا للاقتصاد المصري، وأن زيادة الإنتاجية والإيرادات من هذا القطاع يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد.

وأكد أن صناعة التأمين في مصر تشهد نموًا ملحوظًا، إذ بلغت حصيلة الأقساط التأمينية المحصلة في العام المالي 2019/2020 نحو 50 مليار جنيه، بنمو قدره 18% عن العام السابق، كما ارتفع حجم الاستثمارات في صناعة التأمين إلى نحو 90 مليار جنيه في العام 2020، بزيادة 11% عن العام السابق.

وأوضح أن صناعة التأمين تساهم في دعم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، كما تعد من القطاعات المهمة التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومن المتوقع أن تسهم الخطة الحكومية لتنمية صناعة التأمين في زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة المنافسة بين الشركات، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والإيرادات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الخطوات الحكومية المتخذة لتطوير صناعة التأمين في مصر، تعد مبشرة وستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين. ومن المتوقع أن تساهم صناعة التأمين في مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وزيادة التنافسية في القطاع وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي في المستقبل.

الاستثمارات اقتصاد المصري استثمارات التنمية المستدام التنمية المستدامة التحتية الانتاجية

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن ملف سد النهضة

مصطفى بكرى يعلن وفاة شقيقه النائب محمود بكرى

التعاملات المسائية| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية اللبنانية اليوم الثلاثاء

"حياة كريمة".. شباب يرحبون بالمكتبات المتنقلة بالمحافظات لنشر العلم والتثقيف

حامد فارس: مصر تحركت فى إطار دورها الريادى لإيجاد حل سودانى سودانى

أزمات فوكس نيوز مستمرة.. خسارة 54 مليون دولار للأشهر الثلاثة الأولى من 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى