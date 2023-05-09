صفاء النجار: على الدولة تبنى "حوار التنوير" لمناقشة قضايا النشر

قالت الدكتورة صفاء النجار، مؤسس دار أطياف إنه على الرغم من ازدهار صناعة النشر في مصر، إلاّ أن الدولة لم تقم بعد بدورها وغياب التشريعات يؤكد هذه النظرة.

وأضافت "النجار" أنه "حتى الآن لم تضع وزارة الثقافة النشر كجزء من السياسة الثقافية في خريطتها وعلى البرلمانيين من المثقفين المصريين دور في تبني قضايا النشر وأن تكون جزءًا رئيسًا من هذه السياسة الثقافية للدولة وأن يعملوا بفاعلية لإصدار قوانين وتقديم تعديلات تشريعات تنهض بمفهوم النشر في مصر".

وواصلت "على الدولة عبر مؤسساتها تبني حوار حول التنوير تكون على رأس أولوياته مناقشة قضايا النشر وطرح بدائل لتجاوز أزمات النشر".

ويناقش صالون الدستور الثقافي عبر ندوته الثانية تحت عنوان "صناعة النشر.. التحديات والحلول"، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل بالقاعة الرئيسية للندوات بجريدة "الدستور"، العديد من القضايا التي تواجه مستقبل صناعة النشر في مصر، وذلك إيمانًا بأهمية دور الثقافة في بناء صناعة اقتصاد مجتمعاتنا، ودورها في مخاطبة الوعي الجمعي للمجتمعات وتوجيه اهتمامها بالفنون والعلوم والآداب.

وتستقبل الندوة العديد من أطراف صناعة النشر فى مصر سواء القطاع الحكومي أو الخاص وهم: “سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، جرجس شكري، أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الناشر على عبدالمنعم، المدير التنفيذي وشريك مؤسس لشركة عرب بوكفيرس "Arabookverse UK" والناشر الدكتور أحمد السعيد، مؤسس بيت الحكمة للفنون والثقافة، والناشر شريف بكر المدير التنفيذي لدار العربي، وحسين عثمان، المدير التنفيذي لدار ريشة، والدكتورة فاطمة البودي مؤسس دار العين، والإعلامية الدكتورة صفاء النجار، مؤسس دار أطياف للنشر؛ بحضور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" ويقدم الندوة الباحث الأكاديمي حسام الضمراني، ويديرها الزميل خالد حماد.