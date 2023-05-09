عماد الدين حسين يعلق على وجود شخصيات عليها تحفظ بالحوار الوطنى

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما دعا للحوار الوطني قال إنه لتحديد أولويات العمل الوطني، وحتى نسمع بعضنا.

استقبال مقترحات المواطنين بالحوار الوطني

وأضاف خلال حواره لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، في فقرة تم تصويرها مع المواطنين بأحد المقاهي، أن مجلس أمناء الحوار، فتح كل وسائل الاتصال مع الناس حتى تتلقى مقترحات منهم واستقبلوا ما يزيد علي 180 ألف رسالة ومقترح بشأن الحوار، وبعد تقسيمهم وتصنيفهم، وصلت النسب إلى 37 % للمحور الاقتصادي، و 34% للمحور المجتمعي، و 29% للمحور السياسي.

كما رد على رأي أحد المواطنين حول تواجد شخصيات عليها تحفظ بالحوار، مؤكدًا أن الحوار يجمع بين كل الأطياف وفكرة الحوار أن يكون بين المختلفين حتى يصلوا لحل.