الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السودانى يعلن استقرار الموقف العملياتى فى البلاد

الجيش السوداني
الجيش السوداني

كشف المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الثلاثاء، الموقف الميداني والأوضاع في السودان.

وأضاف في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للقوات المسلحة السودانية، أن الموقف العملياتي في السودان مستقر بكل ولايات السودان عدا الأعمال العدائية والإجرامية للمليشيا المتمردة  ببعض مناطق العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك من قصف عشوائي لبعض المناطق في بحري، الخرطوم، أمدرمان بما فيها المناطق السكنية.

وتابع البيان: اشتبكت القوات السودانية مع مجموعة من المليشيا المتمردة أثناء تمشيط منطقة موقف جاكسون، وتم تدمير عدد من العربات القتالية والاستيلاء على  أسلحة وأسر  عدد من المتمردين ولاذ البقية بالفرار، كما قامت قواتنا بتدمير شاحنة ذخيرة للمتمردين  بالقرب من كوبري المك نمر.

وبحسب بيان الجيش السوداني فقد استمرت المليشيا المتمردة في أعمال نهب البنوك والمحال التجارية ومنازل المواطنين وتخريب مرافق الخدمات، حيث واصلوا اليوم نهب محطة جمارك سوبا وبنك الخرطوم فرع حي العمدة واقتحام عدد كبير من المنازل وسرقة ممتلكات المواطنين ببعض الأحياء تحت تهديد السلاح.

وأكد أن قواتنا مستمرة في الرصد والتعامل مع تحركات المليشيا المتمردة داخل وخارج العاصمة وبكامل جاهزيتها للتعامل مع أي نوايا للعدو.

كما أكدت القوات المسلحة السودانية تقيدها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني مع إدانتها لانتهاكات المليشيا المتمردة المتواصلة للقانون الدولي وأعراف وقوانين الحرب وسلوكها الإرهابي تجاه المواطنين.

فيما دعا الجيش السوداني المواطنين  بضرورة تفادي الاقتراب من أي أجسام غير معروفة لحين التعامل معها بواسطة الفرق الفنية المتخصصة.

وجددت القوات المسلحة السودانية دعوة أفراد المليشيا المتمردة بالكف عن التمادي في مؤامرة التمرد الفاشلة والاستفادة من عفو القائد العام والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية، مشيرة إلى الاستعداد لتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب إلي بلادهم في حالة تسليمهم.

ويواصل طرفي النزاع في السودان اشتباكاتهم العنيفة والاقتتال الحاد بعد ثلاثة اسابيع من بداية الاشتباك في ١٥ ابريل الماضي.

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