الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة غريق مجهول الهوية من أمام كوبري شنودة بطنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالغربية من انتشال جثة غريق مجهول الهوية من أمام منطقة كوبري شنودة دائرة قسم أول طنطا.  

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق أحد الأشخاص في مياه ترعة الملاحة أمام منطقة كوبري شنودة بطنطا. على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتم انتشال جثة الغريق من المياه. 

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتشال جثة غريق مجهول الهوية منطقة شنودة دائرة قسم اول

الأكثر قراءة

زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

وزيرة التعاون: الإطار الاستراتيجي يتوافق مع الاتجاه المصري لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف

السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية فى سوريا

بسام راضى يكشف تفاصيل زيارة البابا تواضروس للفاتيكان

بالأسماء.. نجاة 3 أشخاص من الموت في تصادم معدية ببورسعيد

محمد العرابى يكشف تفاصيل مبادرة السعودية لحل النزاع السودانى وتوقعه لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»