انتشال جثة غريق مجهول الهوية من أمام كوبري شنودة بطنطا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالغربية من انتشال جثة غريق مجهول الهوية من أمام منطقة كوبري شنودة دائرة قسم أول طنطا.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق أحد الأشخاص في مياه ترعة الملاحة أمام منطقة كوبري شنودة بطنطا. على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتم انتشال جثة الغريق من المياه.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.