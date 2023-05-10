يبحث العديد من المواطنين عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشركة بتروتريد شهر مايو 2023.. حيث ارتفعت معدلات البحث عنه عبر محرك “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية عن اخر موعد لستجيل قراءة عداد الغاز لشركة بتروتريد شهر مايو 2023.

وفى هذا السياق يرصد “الدستور” خلال السطور المقبلة كل ما تريد معرفته عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشركة بتروتريد شهر مايو 2023.

وحددت شركة الغاز الموعد الخاص بـ آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشركة بتروتريد شهر مايو 2023 حيث يكون من 1 مايو حتى آخر شهر مايو الجارى وفقا للبيانات رسمية.

وأعلنت شركة الغاز عن الطرق الخاصة بالاستعلام عن عداد الغاز للشركة عن شهر مايو 2023 وهو كالتالي:

* على الراغبين في قراءة وتسجيل قيمة عداد الغاز المنزلي، الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة بتروريد، من خلال الرابط الإلكتروني (من هنا)

- اختر عداد الغاز الخاص به.

- إدخال القراءة المكتوبة على العداد.

- كتابة البيانات المطلوبة عن الوحدة السكانية أو المنشأة التجارية أو الصناعية، وتتضمن «قطاع، يومية، منطقة، محافظة».

- بعد الانتهاء انقر على التسجيل.

أما عن الطرق التى يمكن من خلالها سداد الفاتورة فقد أعلنت عنها شركة الغاز وهى كالتالى :

1- عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.

2 - من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.

3 - بواسطة تطبيق موبايل جوميا.

4 - من خلال مكاتب البريد يمكن أيضًُا سداد فاتورة الغاز عن شهر مايو 2023.

5 - من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية، فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن".