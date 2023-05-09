هل تنجح وزارة النقل في توطين صناعة النقل الثقيل بمصر؟

أعلنت وزارة النقل عن حرصها على توطين صناعة النقل الثقيل فى مصر وذلك ضمن توجه الدولة لتقليل انفاق العملة الصعبة على استيراد الجرارات والعربات الخاصة بالسكة الحديد من الخارج.

ويسلط “الدستور” فى السطور التالية، الضوء على الخطوات التي قامت بها وزارة النقل من أجل توطين صناعة النقل الثقيل في مصر خلالالفترة الماضية والجهود المبذولة فى هذا الصدد لتوطين صناعة النقل الثقيل فى مصر.

فقد أكدت مصادر فى هيئة السكة الحديد لـ"الدستور"، أن الخطوة الأولى شملت توفيرعدد من الورش بالسكة الحديد بالتعاون مع القطاع الخاص ومنها التعاون مع شركة سكودا التشيكية في توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية بالتعاون مع المصنعين المحليين والاستثمار في مجال توطين هذه الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وتابع أن التعاون مع القطاع الخاص بشأن توطين صناعة النقل فى مصر يكمن فى توفير خبراء أجانب داخل ورش السكة الحديد والذي يساهم بشكل كبير فى نقل خبرات الاجانب الى المصريين والعمالة المصرية الامر الذى يساعد فىزيادة تلك الخبرات وبالتالى التمكن من التعامل مع كافة الامور الخاصة بالجرارت والعربات بالسكة الحديد دون الحاجة الى مشاركةالاجانب في ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن نقل الخبرات للعمال والمهندسين الاجانب خلال الفترات الماضية ساهم بشكل كبير فى تقليل التكلفة الخاصة بتطويرورفع كفاءة بعض عربات السكة الحديد حيث تم تطوير عدد من العربات فى مصانع سيماف على سبيل المثال دون الحاجة الى ارسالهاخارج مصر لتطويرها الامر الذي قلل التكلفة الى اكثر من النصف، لافتا الى ان خلال الفترات المقبلة سيستم الاعتماد الكامل علىالمصريين فى صناعة الجرارات والعربات.

واختتم أن التعاون مع فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية فى ورشة الشكة الحديد بالعباسية والمتخصصة في إنتاج مفاتيح السكك الحديدية، سيكون تمهيدا لبدء استلام فويست البين مصر الورشة والبدء في انتاج المفاتيح، وهو يعتبر من اهم خطوات توطين صناعة النقل فى مصر.