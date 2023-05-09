برعاية "حياة كريمة".. تطوير الوحدة الطبية داخل قرية "الرمادي قبلي" بمحافظة أسوان

واصلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أعمال تطوير وإحلال الوحدات الصحية الموجودة داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بأنحاء الجمهورية، وذلك من خلال توفير الأطباء في مختلف التخصصات للكشف الدقيق على المرضي وتقديم العلاج اللازم لهم.

ونظمت المبادرة الرئاسية عددًا من القوافل الطبية التي جابت شوارع القرى للكشف والعلاج على المرضى بالمجان.

تطوير الوحدة الصحية وإمدادها بأجهزة طبية حديثة

«زينب محمد»، تقطن في قرية «الرمادي قبلي» بمحافظة أسوان، عانت كثيرًا هي وجميع سكان القرية بسبب تهالك الخدمات الموجودة بالقرية، والتي يعتمد عليها الأهالي بشكل أساسي في حياتهم اليومية، وذلك تسبب في الكثير من المتاعب لسكان القرية ، وتمنوا فقط أن يتبدل حالهم وأن يتوافر بالقرية الخدمات التي تساعدهم على الحياة ، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقامت بتحقيق أحلام السكان من خلال تجديد وتطوير جميع المرافق الخدمة داخل القرية.

وقالت «زينب» في تصريحات لـ«الدستور» إن القرية في الماضي كانت تفتقر لجميع الخدمات الطبية، خاصة مع تهالك الوحدة الصحية الموجودة بالقرية،وذلك تسبب في الكثير من الأعباء لسكان القرية،وأصبحت أعداد الوفيات تزداد يومًا بعد يوم بطريقة كبيرة ، كما أن نقص الخدمات الصحية داخل القرية تسبب أيضًا في أهدار الكثير من الجهد والمال من المرضي ، وذلك لتلقي العلاج اللازم لهم، وذكرت أن مبادرة «حياة كريمة» جاءت وأزالت كل تلك المتاعب، بعدما قامت بتطوير الوحدة الصحية، وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة لعلاج جميع المرضى، وتوفير أطباء في جميع التخصصات الطبية للكشف الدقيق على المرضى.

وأضافت أن المبادرة نظمت القوافل الطبية التي تجوب جميع شوارع القرية، للكشف والعلاج ومتابعة المرضى بشكل مستمر بالمجان، وكان ذلك بمثابة حلمًا لدى جميع السكان، بعدما عانوا لسنوات طويلة من قلة الخدمات الصحية المقدمة إليهم، وأوضحت أنها في الماضي كانت تسير لمسافات طويلة لتأتي بالعلاج اللازم لها ولأبنائها العلاج، وذلك بسب عدم توافر تلك الخدمة في قريتها، لكن بعد عملية التطوير أصبحت تتلقى العلاج دون أن تبذل جهودًا كبيرة، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا لها ولسكان القرية الكثير من الخدمات وارتقوا بهم لأعلى مستويات الرقي والتقدم ، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة الأهالي في الريف المصري.