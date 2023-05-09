تفاصيل الضوابط الجديدة لصرف المقررات السلعية.. "التموين" توضح

كشف محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين، تفاصيل الضوابط الجديدة لصرف السلع التموينية، مؤكدًا أن الهدف منها ضمانة حق المستهلك، لاختلاف سعر السلع التموينية عن سعرها الحر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل مواطن له زجاجة زيت، وكيلو سكر، بحد أقصى 4 زجاجات زيت، و6 كيلوجرامات سكر.

وأردف: "سلع الزيت والسكر في السوق أعلى بكثير من سعرها في بطاقة التموين، حيث أن سعر زجاجة الزيت 800 ملي 30 جنيه، وفي السوق تتخطى 45 جنيه، سعر كيلو السكر في التموين 12 جنيه، ويتخطي 22 جنيه في السوق الحر".

ولفت إلى أنه تم تحديد كميات السلع الأكثر أهمية، ويمكن استبدال السكر بسلع أخرى مثل الشاي أو الصلصة، أو منظفات أو دقيق، كما يمكن الحصول على سلع تموينية إضافية، من خلال فرق نقاط الخبز.