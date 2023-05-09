الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، منصورو أريمو رئيس الإتحاد الإفريقي، الكابتن محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومسئولي كرة اليد المصرية والإفريقية.

تقام بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات»، في صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي بالجزيرة، في الفترة من 9-19 مايو الجاري، والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقًا في منافسات السيدات.

في كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستضافة مصر للعديد من البطولات العالمية والقارية الكبري في العديد من الألعاب المختلفة، سواء في اليد أو الخماسي الحديث أو الجمباز والرماية.

وأكد الوزير أن مصر بالفعل أصبحت قبلة البطولات في العالم بفضل الدعم اللامتناهي من القيادة السياسية والرئيس السيسي الذي يولي ملف الشباب والرياضة عناية خاصة، مشيدًا بالترتيبات والتجهيزات والاستعدادات الخاصة باستقبال البطولة والفرق المشاركة وكافة الأمور المتعلقة بالإقامة والانتقالات.

وعبر وزير الشباب عن خالص تمنياته بالتوفيق للجميع وطيب الإقامة في مصر، متمنيًا دوام التوفيق ورفع اسم مصر عاليًا في هذا المحفل القاري الكبير، وذلك من خلال الأندية المصرية المشاركة بالبطولة.

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي طولة كأس الكؤوس صالة الأمير عبد الله الفيصل النادي الأهلي

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