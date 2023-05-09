الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير بريطاني: تصعيد جديد بين "كندا ـ الصين" والقنصليات تدفع الثمن

الصين وكندا
الصين وكندا

قررت الصين اتخاذ تدابير مضادة متبادلة مع كندا في تصعيد ثنائي جديد حول القنصليات؛ ردًا على الإجراءات من الجانب الكندي.

بحسب الجارديان البريطانية، فإنه من خلال تصنيف القنصل جينيفر لين لالوند من القنصلية العامة الكندية في شنجهاي على أنه" شخص غير مرغوب فيه "وطلب منه مغادرة بكين بحلول 13 مايو، حيث تحتفظ الصين بالحق في القيام بمزيد من ردود الفعل على الاجراءات الكندية عقب طرد السفير الصيني في البلاد. 

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، إنها ستطرد المبعوث الكندي بسبب "إجراء غير معقول" من جانب أوتاوا بطرد الدبلوماسي الصيني، وقال جاستن ترودو إن كندا لن تخيف من طرد الصين  للقنصل الكندي ردا على طرد أوتاوا لمسؤول صيني.

وطردت كندا الدبلوماسي الصيني تشاو وي اليوم الثلاثاء بسبب مزاعم بأنه حاول ترهيب نائب كندي ينتقد معاملة الصين للأقلية المسلمة من الإيغور، وبعد ساعات قالت وزارة الخارجية الصينية إنها ستطرد دبلوماسيا كنديا من شنغهاي انتقاما لما وصفته بـ "تصرفات أوتاوا غير المعقولة".

وفي حديثه قال ترودو:"نحن نتفهم أن هناك انتقامًا ، لكننا لن نخاف ، وسنواصل بذل كل ما هو ضروري لحماية الكنديين من التدخل الأجنبي".

وجاءت الخطوة الصينية بعد ساعات من إعلان كندا أن تشاو "شخص غير مرغوب فيه" - وهي الخطوة التي وصفتها بكين بأنها محاولة "لتخريب" العلاقات الثنائية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "تدين الصين بشدة هذا القرار وتعارضه بشدة ، وقدمت احتجاجات واحتجاجات شديدة للجانب الكندي".

الجاريدان تصنيف متبادلة الصين تدابير

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