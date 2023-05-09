الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"السياحة": نستهدف 30 مليون سائح بحلول 2028

السياحة
السياحة

كشفت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، عن استعدادات الوزارة لموسم الصيف، لافتة إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية تستهدف جذب 30 مليون سائح من مختلف دول العالم، بحلول 2028.

وأشارت سها بهجت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الحملة الترويجية زادت من عدد السائحين في مصر، حيث شهد الموسم السياحي الحالي زيادة عدد السائحين بنسبة تصل 30%، مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضحت أنه تم زيادة السعة الاستيعابية للطيران، وزيادة مقاعد الطيران لاستيعاب أكبر قدر من السائحين من مختلف الدولة، فضلًا عن تشغيل الخطوط المتوقفة.

ولفتت إلى أن هناك طلبات من شركات السياحة بتكرار الرحلات الأسبوعية لمصر، مثل السوق الألمانية وكازاخستان، والصين وفرنسا.

وأكدت أنه تم تقديم تسهيلات من أجل الحصول على التأشيرة المصرية، حيث يمكن لـ180 دولة الحصول على التأشيرة المصرية الإقرارية، كما أن هناك أكثر من 80 دولة يمكن لها الحصول على التأشيرة المصرية الإلكترونية.

السياحة أعداد السياح خطة السياحة

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