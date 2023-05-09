استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

شن سلاح الطيران في الجيش الإسرائيلي غارة جوية ضد مدينة خان يونس داخل قطاع غزة المحاصر، استهدف خلالها سيارة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين.

وقال مصدر في وزارة الصحة الفلسطينية داخل غزة، لوكالة «فرانس برس» الفرنسية، إن قصفًا جويًا استهدف سيارة شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين، مشيرًا إلى أن الجثامين كانت متفحمة جراء القصف.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، عملية عسكرية ضد غزة تحت مسمى «السهم الواقي»، واغتال، خلالها، ثلاث قيادات من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بينهم قيادات من الذراع العسكرية للحركة.